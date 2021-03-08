«Сибур» озвучил объем инвестиций в развитие инфраструктуры

Москва, 8 марта. Инвестиции компании «Сибур» в развитие нефтегазохимической отрасли за последние десять лет составили около 1 трлн рублей, следует из данных холдинга.

Компания отмечает, что за последнее десятилетие было реализовано более десяти проектов федерального значения в области строительства и реконструкции фонда трубопроводов. В общей сложности в запуск новых трубопроводов и обновление действующих было вложено свыше 100 млрд рублей, передает ИА REGNUM со ссылкой на представителя «СибурТюменьГаза».

«Сбиру» совместно с «Новатэком» в 2014 году завершил строительство крупнейших мощностей по производству, транспортировке и переработке ШФЛУ. В рамках проекта был построен продуктопровод длиной в 1100 километров, который позволил увеличить пропускные способности для доставки продукции газопереработки с ЯНАО и ХМАО в Тобольск, являющийся крупнейшим в мире центром нефтехимической отрасли.

«Сибур» подчеркивает, что ситуация с газопроводом под Нижневартовском, произошедшая 6 марта, никак не вкладывается в общую статистику позитивных проектов компании. Поэтому эксперты крайне осторожны в предположении причин случившегося.

Президент РФ Владимир Путин 13 августа 2020 прошлого года наградил орденом главу правления «Сибура» Дмитрия Конова и топ-менеджеров других компаний. Награды были выданы за трудовые успехи и долгие годы добросовестной работы.