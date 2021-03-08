Башкир предложил обидчику спутницы «выйти поговорить» и выстрелил в него

Уфа, 8 марта. Житель Башкирии заступился за честь своей девушки в кафе и устроил там стрельбу. В результате ЧП пострадал один человек.

Конфликт между мужчиной и другим посетителем кафе произошел в городе Ишимбай. Инициатору ссоры показалось, что незнакомец оскорбил его девушку, поэтому он вызвал обидчика на разговор. Во время выяснения отношений кавалер достал пневматический пистолет, а затем несколько раз выстрелил в оппонента.

В результате нападения посетитель кафе выжил, но получил травмы, сообщили в МВД республики. Башкира, устроившего стрельбу, задержали правоохранители. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве дорожный конфликт между участниками ДТП закончился стрельбой, сообщало ранее РИАМО. В результате инцидента пострадал один водитель.