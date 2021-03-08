Захарова заявила о прошедшей эпохе исключительно мужской дипломатии

Москва, 8 марта. Дипломатия давно перестала быть исключительно мужской профессией. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Последнее время женщины стали занимать высокие посты во внешнеполитическом ведомстве. Об этом Захарова рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости. По ее словам, женщинам больше не нужно бороться, чтобы получить высокую должность.

«У нас уже достаточно долгое время дипломатия российская имеет много прекрасных женских лиц. Это и послы, и постпреды при международных организациях, и генеральные консулы, и директора департаментов, и сотрудники центрального аппарата, и наших дипломатических ведомств», — сказала Захарова.

В своем интервью Захарова с критикой обратилась в адрес западных интернет-гигантов. По словам политика, компании ведут себя вне правовых рамок, полностью игнорируя законы страны, в которой они работают.