Родственник-убийца детей в Ликино-Дулево был наркоманом. ФАН-ТВ

7 марта в одной из квартир города Ликино-Дулево мужчина жестоко расправился со своими родственниками, среди которых были трое малолетних детей. В настоящий момент убийца задержан, с ним работают следователи.

Чудовищная трагедия потрясла жителей подмосковного Ликино-Дулево в канун Международного женского дня. В одной из квартир дома на улице Степана Морозкина были найдены тела четырех человек с множественными колото-резанными ранениями.

Вечером 7 марта в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что уехала из дома утром, а вернувшись, не смогла попасть в квартиру, где находились ее двухлетние сыновья-близнецы, восьмилетняя дочь и их 45-летняя бабушка. Прибывшие на место сотрудники обнаружили всех перечисленных убитыми. Также в квартире находился проживающий с ними племянник матери убитых детей 32-летний Сергей Морозов, он был задержан.

«Лицо, совершившее данное преступление задержано, и также является родственником данных лиц. В настоящий момент он не совсем контактен, с ним сейчас проводятся определенные мероприятия», — сообщил Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

Ранее предполагаемый убийца Морозов судим не был. По словам соседей, он страдал психическим расстройством, а также имел наркотическую зависимость.

«Я в их семью как бы не лезу, я с ней [матерью убитых детей] зналась только, вот по работе и дружили. Я к ней не ходила туда, не могу ничего сказать, но на племянника она жаловалась, дебоширил, жить не давал. Говорят, что он употреблял наркотики», — рассказала соседка убитых.

По факту убийства городским следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело. Виновному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. На личный контроль расследование дела поставил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.