Мать и двое детей погибли при пожаре в Омской области

Омск, 8 марта. Частный дом сгорел в селе Большие Уки под Омском. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины и двух маленьких детей.

По факту трагедии начата доследственная проверка. По предварительным данным, 23-летний мужчина (муж погибшей женщины) успел вынести из горящего дома пятимесячного сына, жену и старших детей — трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку — он не успел спасти. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее РИАМО сообщало о смертельном пожаре в подмосковном Пушкине, где в результате возгорания в своей квартире на первом этаже погибла женщина-инвалид. Ее соседи, проживающие на третьем этаже, отравились угарным газом и были доставлены в больницу.