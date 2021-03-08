«Врезались в гору»: Как СССР шокировал американцев во время высадки на Луну

Москва, 8 марта. Июль 1969 года у многих ассоциируется с космическим прорывом США, благодаря осуществленной мечте многих — высадке на Луну. Но немногим известно, что СССР тогда имел прекрасную возможность вставить палки в колеса Вашингтону, пишет «ПолитПазл».

Несмотря на довольно популярное сегодня мнение о том, что американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин на самом деле не были на Луне, все же 20 июля 1969 года принято считать днем высадки человека на Луну. Естественно, что для США этот успех носил и политический подтекст. До этого американцы неизменно уступали СССР в космической гонке, сообщало издание Sandboxx.

Первый искусственный спутник в 1957 году был запущен советской стороной. Он носил гордое название «Спутник-1», а два года спустя до Луны долетела и первая автоматическая межпланетная станция. Уже в 1960 году на орбиту вывели собак Белку и Стрелку. Но все это, конечно же, не уступало главному успеху СССР — первому полету человека в космос. Имя Юрия Гагарина в 1961 году облетело всю планету, а его популярность не знала границ.

США, устав кусать локти, решили сделать «ход конем» и перескакать Советский Союз. Для этого они в довольно ограниченное время снарядили миссию на Луну. Тогда в успех операции не верили даже инженеры NASA. Но после заявления тогдашнего президента США Джона Кеннеди высадка американцев на Луну все же состоялась. Интересен тот факт, что в то время знающие о планах Вашингтона советские космические инженеры могли испортить Армстронгу и Олдрину праздник, посадив автоматическую межпланетную станцию «Луна-15» в тот же самый день.

«Луна-15» на несколько дней опередила Армстронга и Олдрина и ожидала команды на посадку», — опубликовала «ПолитРоссия» перевод статьи Sandboxx.

Британские астрономы зафиксировали приказ на посадку. Данная информация тогда очень удивила Запад. Особый шок испытали американские специалисты. Они явно не ожидали такого поворота событий. Советский аппарат из-за возникшей ошибки не смог приземлиться рядом с астронавтами и врезался в гору аж в 350 километрах от Армстронга и Олдрина.

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