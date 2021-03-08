Житель Башкирии совершил налет на фермерский магазин

Мелеуз, 8 марта. Правоохранители изъяли похищенные товары и пластиковое окно из продуктового магазина у местного жителя Башкирии. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел в одном из фермерских магазинов в микрорайоне Мелеуза. Поздним вечером 41-летний мужчина пробрался в лавку и ограбил точку, схватив с собой пластиковое окно и большую часть продуктов.

Личность нарушителя полицейским удалось установить быстро, они задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. После ареста стражи порядка выяснили, что украденное мясо из фермерской лавки мужчина уже успел пожарить, однако другую часть он спрятал в доме у товарища. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что сумма ущерба торговой точке составила 23 тысячи рублей.

Как выяснилось позже, мужчина был ранее судим, сейчас против него возбудили уголовное дело по факту кражи. Мужчина уже находится под стражей.