Ксения Бородина в день своего 38-летия сравнила себя с виноградом

, 8 марта. Телеведущая Ксения Бородина 8 марта отмечает день рождения. Знаменитость опубликовала в Instagram адресованный себе поздравительный пост.

Бородиной исполнилось 38 лет. Она выложила фотографию, на которой стоит рядом с гроздьями винограда. Именно с этими ягодами сравнила себя телеведущая.

«Фото выбрала с виноградом, потому что это очень символично. Ощущаю себя спелым виноградом, и цифра 38 красивая, потому что там мои любимые числа», — написала Бородина.

Телеведущая указала на магию чисел: в этот год ей особенно часто встречаются цифры 3 и 8. Звезда родилась 8.03.83, а в этом году ей исполнилось 38.

Ведущая телестройки «Дом-2» поблагодарила своих друзей и родных за то, что они всегда оставались рядом и поддерживали ее в трудные моменты. Бородина также сказала отдельное спасибо своим поклонникам, подписчикам в Instagram, с которыми она успела породниться. В заключение телеведущая поздравила россиянок с Международным женским днем, заявив, что возраст не важен, главное — быть счастливой, здоровой и любимой.

Бородина воспитывает двух дочерей. Она рассказала фолловерам, каким видит своего будущего зятя, который должен быть целеустремленным и «не сидеть на печи».