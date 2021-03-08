СК возбудил дело после ДТП с семью погибшими под Самарой

Самара, 8 марта. После автокатастрофы на трассе Самара — Тольятти СК возбудил уголовное дело. По предварительным данным, виновником ДТП с семью погибшими стал водитель кроссовера Volkswagen.

Установлено, что находившийся за рулем иномарки молодой человек, по неустановленной пока причине, вылетел на встречную полосу, где протаранил грузовик Isuzu. Водитель фуры не пострадал.

Все находившиеся в салоне кроссовера люди погибли. Среди них — две девушки и пять молодой людей. Компания ехала из поселка Волжский в Тольятти. Ранее ФАН опубликовал список погибших в результате ДТП.