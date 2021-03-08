Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала, как ей удается сохранять молодость

Москва, 8 марта. Звезда юмористического шоу «Аншлаг» Светлана Рожкова раскрыла, к каким способам она прибегает, чтобы сохранять красоту и молодость в 56 лет.

Артистка отметила, что старению подвержены все люди, и ее этот процесс тоже не обошел стороной. Чтобы поддерживать молодость, Рожкова ходит на специальные процедуры, хотя иногда на это не хватает денег.

«Я крашу волосы, а еще примерно раз в три года хожу к косметологу. <...> Когда-то моя бабушка делала маску из огурца, но сейчас есть более удобные и эффективные варианты», — сказала юмористка.

Светлана Рожкова добавила, что обходится исключительно косметологическими процедурами. Артистка не делала пластических операций и не планирует прибегать к услугам хирургов ради красоты, пишет «Собеседник».

Несколько лет назад у Рожковой обнаружили смертельное заболевание — цирроз печени в предпоследней стадии. Юмористка подчеркивала, что практически не употребляла спиртное, поэтому ее диагноз никак не связан с алкоголем. Состояние артистки осложняется аутоиммунным заболеванием.