Президент уволил в отставку министров Парагвая из-за массовых протестов

Асунсьон, 8 марта. Президент Парагвая Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Демонстрации не прекращаются, отмечает TeleSur, — участники акций требуют импичмента главы государства.

#Paraguay

"Qué se vayan todos", gritan miles de personas en una marcha que exigen la renuncia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y del vicepresidente Hugo Velázquez. pic.twitter.com/zy3NUJUdKo — Osvaldo Zayas (@OsvaldoteleSUR) March 6, 2021

Акции протеста начались в столице Асунсьоне 5 марта и вскоре перешли в столкновения с полицией. Участники демонстраций требовали отставки правительства и президента из-за неэффективного управления страной во время пандемии и неспособности преодолеть связанный с ней экономический кризис.

Глава государства отказался уходить в отставку, но распустил кабинет министров, частично удовлетворив требования протестующих.

#BREAKING: in #Paraguay, the streets are filled with protestors, who are upset with government corruption and mismanagement. pic.twitter.com/FOWIHWsEeT — Steve Hanke (@steve_hanke) March 6, 2021

Перестановки в кабинете министров

В отставку из-за протестов отправились министр образования Эдуардо Петта, министр по делам женщин Нильда Ромеро и глава кабинета министров Эрнесто Вильямайор.

Абдо признал, что пошел на массовые перестановки в кабинете, чтобы удовлетворить их требования протестующих.

«Я знаю, что люди ждут перемен, и я их осуществлю, я назначу новых министров, чтобы усмирить протесты», — заявил Марио Абдо.

Ранее в ночь на 5 марта министр здравоохранения Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената Парагвая. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса в стране — Минздрав не предпринял мер для предотвращения распространения COVID-19 и не смог гарантировать поставки вакцин.

Антиправительственные протесты

Попытка Абдо «усмирить» протесты, распустив кабмин, массовые акции не прекратились. В Асунсьоне несколько десятков тысяч человек вышли на улицы с требованиями отставки президента, который, по их словам, поставил страну на грань коллапса. Протестующие кричат «уходи, Марито» (прозвище Абдо) и обвиняют президента в экономическом кризисе, коррупции, нехватке медикаментов и вакцин от COVID-19.

VIDEO: ???????? People rally near Congress in #Paraguay's capital #Asuncion against President #MarioAbdoBenitez, a day after violent protests erupted calling for the president to resign over his handling of the Covid-19 pandemic pic.twitter.com/25CVHvNZFC — AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021

Во время протестов один человек был убит холодным оружием, по крайней мере 20 участников получили ранения.

Часть протестующих сломала установленные полицией металлические ограждения и попыталась двинуться в сторону президентского дворца. Как сообщают свидетели, силы безопасности разместили снайперов на крышах домов вокруг здания Конгресса.

Через два часа после начала новых демонстраций полиция Асунсьона приступила к подавлению протестов, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ группа демонстрантов начала закидывать полицейских камнями перед зданием Конгресса.

Con girasoles ????, un grupo de jóvenas lee los nombres de las 48 mujeres asesinadas en lo que va del 2021.



Por las 48, por las 56 del Hogar Virgen de la Asunción y todas las que nos faltan. ✋???? #NiUnaMenos pic.twitter.com/eqzU8VWivh — Jovanna García (@jovannagarcon) March 7, 2021

«Призываю всю страну, которая охвачена волной насилия, и все СМИ к миру! Давайте прекратим это бессмысленное насилие», — заявил архиепископ Асунсьона Эдмунд Валенсэула.

Кризис здравоохранения

В первой половине 2020 года Парагвай считался одной стран, наиболее успешно борющихся с пандемией коронавируса. Однако в августе начался стремительный рост заболеваемости и к настоящему моменту количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 достигло пиковых значений. С начала пандемии в стране с населением 7 млн человек зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 3318 смертей.

Informe #COVID19 l 6 de marzo:



????Procesamos 3.825 muestras, 1.158 positivos, todos casos comunitarios.



????Lamentamos informar 16 fallecidos. Total: 3.294.



????1.178 internados, 300 en UTI.



????1.100 recuperados, sumando así 139.483.



????Total de confirmados: 166.969. pic.twitter.com/6vjKD5C4mX — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 6, 2021

Ежедневно страна устанавливает новые рекорды по числу заболевших и умерших, что ставит систему здравоохранения под угрозу полного коллапса. Критически не хватает коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии и лекарственных препаратов.

На данный момент Парагвай получил лишь 4000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна не смогла получить вакцины через механизм по распространению вакцин Всемирной организации здравоохранения COVAX — в ВОЗ заявили, что парагвайцы могут ждать вакцин не раньше конца 2021 года.