Президент уволил в отставку министров Парагвая из-за массовых протестов

Асунсьон, 8 марта. Президент Парагвая Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Демонстрации не прекращаются, отмечает TeleSur, — участники акций требуют импичмента главы государства.

Акции протеста начались в столице Асунсьоне 5 марта и вскоре перешли в столкновения с полицией. Участники демонстраций требовали отставки правительства и президента из-за неэффективного управления страной во время пандемии и неспособности преодолеть связанный с ней экономический кризис.

Глава государства отказался уходить в отставку, но распустил кабинет министров, частично удовлетворив требования протестующих.

#BREAKING : in #Paraguay , the streets are filled with protestors, who are upset with government corruption and mismanagement. pic.twitter.com/FOWIHWsEeT

В отставку из-за протестов отправились министр образования Эдуардо Петта, министр по делам женщин Нильда Ромеро и глава кабинета министров Эрнесто Вильямайор.

Абдо признал, что пошел на массовые перестановки в кабинете, чтобы удовлетворить их требования протестующих.

Ранее в ночь на 5 марта министр здравоохранения Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената Парагвая. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса в стране — Минздрав не предпринял мер для предотвращения распространения COVID-19 и не смог гарантировать поставки вакцин.

Попытка Абдо «усмирить» протесты, распустив кабмин, массовые акции не прекратились. В Асунсьоне несколько десятков тысяч человек вышли на улицы с требованиями отставки президента, который, по их словам, поставил страну на грань коллапса. Протестующие кричат «уходи, Марито» (прозвище Абдо) и обвиняют президента в экономическом кризисе, коррупции, нехватке медикаментов и вакцин от COVID-19.

VIDEO: ???????? People rally near Congress in #Paraguay's capital #Asuncion against President #MarioAbdoBenitez, a day after violent protests erupted calling for the president to resign over his handling of the Covid-19 pandemic pic.twitter.com/25CVHvNZFC