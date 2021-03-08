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Президент отправил в отставку трех министров Парагвая из-за массовых протестов

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Президент уволил в отставку министров Парагвая из-за массовых протестов

Асунсьон, 8 марта. Президент Парагвая Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Демонстрации не прекращаются, отмечает TeleSur, — участники акций требуют импичмента главы государства.

Акции протеста начались в столице Асунсьоне 5 марта и вскоре перешли в столкновения с полицией. Участники демонстраций требовали отставки правительства и президента из-за неэффективного управления страной во время пандемии и неспособности преодолеть связанный с ней экономический кризис.

Глава государства отказался уходить в отставку, но распустил кабинет министров, частично удовлетворив требования протестующих.

Перестановки в кабинете министров

В отставку из-за протестов отправились министр образования Эдуардо Петта, министр по делам женщин Нильда Ромеро и глава кабинета министров Эрнесто Вильямайор.

Абдо признал, что пошел на массовые перестановки в кабинете, чтобы удовлетворить их требования протестующих.

«Я знаю, что люди ждут перемен, и я их осуществлю, я назначу новых министров, чтобы усмирить протесты», — заявил Марио Абдо.

Ранее в ночь на 5 марта министр здравоохранения Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената Парагвая. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса в стране — Минздрав не предпринял мер для предотвращения распространения COVID-19 и не смог гарантировать поставки вакцин.

Читать об отставке министра Массолени

Антиправительственные протесты

Попытка Абдо «усмирить» протесты, распустив кабмин, массовые акции не прекратились. В Асунсьоне несколько десятков тысяч человек вышли на улицы с требованиями отставки президента, который, по их словам, поставил страну на грань коллапса. Протестующие кричат «уходи, Марито» (прозвище Абдо) и обвиняют президента в экономическом кризисе, коррупции, нехватке медикаментов и вакцин от COVID-19.

Во время протестов один человек был убит холодным оружием, по крайней мере 20 участников получили ранения.

Часть протестующих сломала установленные полицией металлические ограждения и попыталась двинуться в сторону президентского дворца. Как сообщают свидетели, силы безопасности разместили снайперов на крышах домов вокруг здания Конгресса.

Через два часа после начала новых демонстраций полиция Асунсьона приступила к подавлению протестов, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ группа демонстрантов начала закидывать полицейских камнями перед зданием Конгресса.

«Призываю всю страну, которая охвачена волной насилия, и все СМИ к миру! Давайте прекратим это бессмысленное насилие», — заявил архиепископ Асунсьона Эдмунд Валенсэула.

Кризис здравоохранения

В первой половине 2020 года Парагвай считался одной стран, наиболее успешно борющихся с пандемией коронавируса. Однако в августе начался стремительный рост заболеваемости и к настоящему моменту количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 достигло пиковых значений. С начала пандемии в стране с населением 7 млн человек зарегистрировано 168 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 3318 смертей.

Ежедневно страна устанавливает новые рекорды по числу заболевших и умерших, что ставит систему здравоохранения под угрозу полного коллапса. Критически не хватает коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии и лекарственных препаратов.

На данный момент Парагвай получил лишь 4000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна не смогла получить вакцины через механизм по распространению вакцин Всемирной организации здравоохранения COVAX — в ВОЗ заявили, что парагвайцы могут ждать вакцин не раньше конца 2021 года.

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