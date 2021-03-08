Космонавт Елена Серова рассказала, как женщин поздравляют в Звездном городке

Москва, 8 марта. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова в преддверии 8 Марта рассказала ФАН, почему выступает против квот для мужчин и женщин на местах и как ее поздравляли коллеги-космонавты.

«8 Марта — это праздник возрождения, когда весна вступает в свои права, солнечный день становится длиннее. Традиционно в нашей стране это Международный женский день — день красоты, нежности, женственности, когда наши любимые мужчины радуют нас своим вниманием, заботой и подарками», — сказала она.

Депутат заметила, что сегодня некая мировая общественность пытается вообще стереть какую-либо границу между мужчиной и женщиной, навязывая повсеместно свою «мораль». Но, по мнению Елены Серовой, если женщина может справляться с мужской работой, то она вполне может посвятить себя той или иной профессии, которая традиционно была закреплена за мужчинами. Так же и некоторые мужчины со всей душой посвящают свою жизнь профессиям, на которые был навешен ярлык женских, отметила она.

Собеседница ФАН подчеркнула, что не нужно вводить какие-либо квоты для мужчин и женщин на местах. Она считает, что любого человека необходимо рассматривать с позиции профессионализма. Только в гармоничном рабочем союзе мужчины и женщины возможно достижение наивысших профессиональных результатов, добавила парламентарий.

«Мне очень хорошо запомнились слова одного моего коллеги — сейчас он как раз находится на борту Международной космической станции — Сергея Николаевича Рыжикова, — рассказала она. — Однажды, когда женщин, и меня в том числе, поздравляли в Звездном городке с 8 Марта, нам вручали подарки и цветы, и Сергей Николаевич в конце поздравления сказал такую фразу: «Я считаю, что мы должны беречь наших женщин и заботиться о них не только один день в году, но весь год женщины должны чувствовать нашу защиту и любовь». Я ему за это до сих пор очень благодарна».

Елена Серова поздравила читательниц ФАН с Международным женским днем, весенним праздником. Она пожелала девочкам, девушкам, женщинам сил, радости, любви и простого человеческого счастья.

Ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова в преддверии 8 Марта поделилась с ФАН представлением об идеальной женщине и рассказала, какие подарки ждет от своих родных.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыл Русский бал в честь Международного женского дня.