Заммэра Москвы оценила вероятность принудительной вакцинации от коронавируса в РФ

Москва, 8 марта. Если бы в России существовала возможность сделать вакцинацию обязательной, то такие меры могли бы быть приняты со стороны правительства, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» в понедельник оценила вероятность принудительной вакцинации от COVID-19 в России. По словам Раковой, если бы такая возможность была, то она сделала бы вакцинацию обязательной, передает телеканал RT. При этом заммэра отметила, что речь идет не о всех вакцинах от коронавируса.

Москва готова к развитию любого сценария по заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Об этом ранее сообщила заммэра столицы во вопросам социального развития Анастасия Ракова.