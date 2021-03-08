Аргентинское СМИ включило Россию в топ мировых сверхдержав

Буэнос-Айрес, 8 марта. Россия к 2030 году войдет в список мировых сверхдержав, об этом говорится в материале аргентинского издания Clarín.

Автором материала выступила журналистка Марита Карбальо. Она исследовала опрос среди граждан 44 стран и выяснила, какие страны, по их мнению, в ближайшие годы станут мировыми державами, а какие лишатся этого статуса. Большинство опрошенных заявили, что к 2030 году у России не будет конкурентов.

Говоря о Евросоюзе, респонденты считают этот блок стабилизирующей силой на мировой арене, но не думают, что он войдет в число мировых держав через девять лет. Также опрошенные включили в список стремительно развивающихся стран Китай. Больше половины респондентов заявили, что в ближайшие десять лет США так и останется мировым гегемоном.

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