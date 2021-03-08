Украинская армия захотела найти замену советским УАЗам

Киев, 8 марта. Министерство обороны Украины хочет списать устаревшие советские автомобили УАЗ, но альтернативы им пока просто нет.

В связи с тем, что ВСУ может остаться вообще без машин, Министерство обороны Украины решило объявить конкурс на создание нового легкового авто повышенной проходимости. Новая разработка должна будет заменить все советские УАЗы, которые до сих пор массово служат украинской армии.

Также ВСУ получили пять модернизированных танков Т-72, которым немного «улучшили характеристики». В списке «обновленной» военной техники оказались и операторы береговой версии противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Украинская система разрабатывалась совместно со специалистами НАТО и имеет совместимость со схожими системами стран Альянса.

Минобороны Украины также поручило военной госкомпании «Артем» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии НАТО.

Ранее ФАН писал, что стало известно, чем будут оснащены турецкие корветы ВМСУ. Согласно информации Минобороны Украины, корабли превзойдут базовую турецкую версию и будут оснащены противокорабельными ракетами «Нептун».