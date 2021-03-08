ФАН публикует список погибших в страшном ДТП в Самарской области

Самара, 8 марта. Стали известны имена жертв автокатастрофы на трассе Самара — Тольятти неподалеку от поселка Курумоч. Среди погибших — две девушки и пятеро мужчин.
По данным источника ФАН, погибли:
- Егор М. (водитель) 22 года
- Виктория Я. 17 лет
- Никита Г. 18 лет
- Александр К. 21 год
- Алена У. 23 года
- Данила Г. 18 лет.
- Никита С. 27 лет.
Как сообщалось ранее, молодые люди ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan из поселка Волжский в Тольятти. По неустановленной пока причине, иномарка выскочила на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Isuzu. После удара кроссовер перевернулся на крышу.
Находившиеся внутри люди погибли на месте происшествия. Большегрузом управлял 32-летний Виталий Х. Он не пострадал. По факту трагедии продолжается проверка. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины ДТП.