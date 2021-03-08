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ФАН публикует список погибших в страшном ДТП в Самарской области

ФАН публикует список погибших в страшном ДТП в Самарской области

Самара, 8 марта. Стали известны имена жертв автокатастрофы на трассе Самара — Тольятти неподалеку от поселка Курумоч. Среди погибших — две девушки и пятеро мужчин.

По данным источника ФАН, погибли:

  • Егор М. (водитель) 22 года
  • Виктория Я. 17 лет
  • Никита Г. 18 лет
  • Александр К. 21 год
  • Алена У. 23 года
  • Данила Г. 18 лет.
  • Никита С. 27 лет.

Как сообщалось ранее, молодые люди ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan из поселка Волжский в Тольятти. По неустановленной пока причине, иномарка выскочила на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Isuzu. После удара кроссовер перевернулся на крышу.

Находившиеся внутри люди погибли на месте происшествия. Большегрузом управлял 32-летний Виталий Х. Он не пострадал. По факту трагедии продолжается проверка. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины ДТП.

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