ФАН публикует список погибших в страшном ДТП в Самарской области

Самара, 8 марта. Стали известны имена жертв автокатастрофы на трассе Самара — Тольятти неподалеку от поселка Курумоч. Среди погибших — две девушки и пятеро мужчин.

По данным источника ФАН, погибли:

Егор М. (водитель) 22 года

Виктория Я. 17 лет

Никита Г. 18 лет

Александр К. 21 год

Алена У. 23 года

Данила Г. 18 лет.

Никита С. 27 лет.

Как сообщалось ранее, молодые люди ехали в автомобиле Volkswagen Tiguan из поселка Волжский в Тольятти. По неустановленной пока причине, иномарка выскочила на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Isuzu. После удара кроссовер перевернулся на крышу.

Находившиеся внутри люди погибли на месте происшествия. Большегрузом управлял 32-летний Виталий Х. Он не пострадал. По факту трагедии продолжается проверка. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства и причины ДТП.