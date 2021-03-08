Apple планирует выпустить VR-гарнитуру и AR-очки

Вашингтон, 8 марта. Компания Apple собирается выпустить очки виртуальной реальности к 2022 году и гарнитуру дополненной реальности к 2025 году, рассказал авторитетный сетевой инсайдер Минг-Чи Куо.

Ожидается, что технологии смешанной и дополненной реальности Apple будут развиваться в три стадии. В 2022 году компания выпустит гарнитуру, которая предназначена для ношения на голове. Затем в 2025 году выйдут очки дополненной реальности, а после 2030 года мир увидит контактные линзы с современными технологиями.

Сейчас вес прототипов гарнитуры VR составляет примерно 200 – 300 грамм. При этом, если Apple сможет улучшить некоторые технические параметры, то очки будут весить не более 200 грамм, отметил Куо. В связи с высокой конкуренцией в Соединенных Штатах этот продукт будет стоить около 1000 долларов.

До этого Apple сообщила о завершении производства моноблочного ПК iMac Pro. Компания распродает остатки со склада. Сведения об этом опубликовали на сайте корпорации.

Ранее стало известно, что российские банки смогут привязывать карту «Мир» к мобильному кошельку Apple. Нововведение начнет действовать с 27 апреля текущего года, передает «Ридус».