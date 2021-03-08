Военный оркестр поздравил ветерана ВОВ в Новосибирске со 101-летием и 8 Марта

Новосибирск, 8 марта. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед ветераном Великой Отечественной войны Галиной Дегтяревой в ее 101-й день рождения и Международный женский день.

Мини-концерт провел военный духовой оркестр соединения специального назначения во дворе дома ветерана. В годы войны женщина была зенитчицей 453-го зенитного артиллерийского полка. Персональный концерт был организован в честь празднования 8 Марта и ее дня рождения. Музыканты сыграли попурри из военных маршей и другие знаменитые произведения, среди которых «Смуглянка» и «Лебединая песня».

Военнослужащие по окончанию концерта поблагодарили пенсионерку за мирное небо над головой, стойкость и героизм, которые она проявила при защите Родины от немецких захватчиков. Дегтяревой пожелали здоровья, радости, улыбок, и в конце вручили цветы и подарки. Оркестр накануне также выступил с концертом во дворе Натальи Некрасовой, которая в годы ВОВ работала операционной сестрой и участвовала в Сталинградской битве.

Россиянок уже поздравил с Международным женским днем президент страны Владимир Путин. По его словам, женщины приносят в мир гармонию, нежность и красоту.