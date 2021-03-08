Анкара предостерегла Вашингтон от давления на Турцию из-за российских ЗРК С-400

Анкара, 8 марта. Давление на страну может обернуться обратными последствиями, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Bloomberg.

США объявили о возможности введении санкций относительно Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400, мотивируя тем, что «не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами», передает ТАСС.

В свою очередь, Анкара выступила с осуждением таких действий и пригрозила принять ответные меры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что таким образом проявляется неуважение к партнеру НАТО.

Если руководство какой-либо страны обращается с требованиями «либо по-нашему, либо никак», то это может сработать в другом направлении, подчеркнул представитель президента. Турция может обладать российскими ЗРК, при этом не нарушать систему обороны НАТО. Данный вопрос можно решить в процессе конструктивного диалога, который пока что не получается выстроить с властями США.

Ранее ФАН рассказал в подкасте, почему ухудшились отношения между США и Турцией.