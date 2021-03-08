Включение печатного станка ФРС грозит США гиперинфляцией

Вашингтон, 8 марта. Федеральная резервная система продолжает закачивать в американскую экономику новые деньги, что в будущем может вылиться в гиперинфляцию, когда напечатанные доллары пойдут в ход.

Жители США накопили огромный объем средств в период пандемии и скоро начнут тратить сбережения. Кроме того, впереди маячит новый пакет стимулов для экономики в размере почти 2 трлн долларов, который принял президент Джо Байден. Наблюдатели, в свою очередь, предупреждают, что такая ситуация грозит для Соединенных Штатов неконтролируемым ростом цен на товары и услуги.

По разным подсчетам, Федрезерв уже потратил на антикризисные меры более 9 трлн долларов, которые были просто напечатаны. С начала лета 2020 года темп роста денежной массы ни разу не опускался ниже 22% годовых, что является самым высоким показателем за всю историю. Несмотря на ускорение инфляции, ФРС не поднимает целевое значение выше 2%, чтобы не повышать ключевую ставку, пишет РИА Новости.

Некоторые экономисты отмечают, что основные условия для гиперинфляции уже сложились. В США уже наблюдается переизбыток бумажных денег без соответствующего увеличения производства товаров. Последней каплей, по мнению законодателей-республиканцев, станет предлагаемый Байденом пакет стимулов для экономики на сумму 1,9 трлн долларов, который в ближайшее время рассмотрит Палата представителей Конгресса США.