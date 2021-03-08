Официальное правительство Йемена восстановило отношения с Катаром

Доха, 8 марта. Официальное йеменское руководство восстановило дипломатические отношения с Катаром. Соглашение было достигнуто после переговоров в Дохе между главой МИД Йемена Ахмедом Авадом бин Мубараком и его катарским коллегой Мухаммедом бин Абдулрахманом.

Бин Мубарак передал эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани письмо президента Йемена Мансура Хади, в котором тот выразил Дохе благодарность за гуманитарную поддержку.

Yemeni government says restores ties with Qatar https://t.co/gRGhQwgxBX — World Capital Times (@WorldCapTimes) March 8, 2021

В свою очередь, Абдулрахман отметил необходимость политического решения затянувшегося йеменского конфликта и подтвердил поддержку территориальной целостности Йемена.

Зачем порывали?

Встреча в Дохе ликвидировала политический разрыв, корни которого уходят в 2017 год. Тогда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и правительство сторонников Хади в Йемене ввели против Катара санкции, затронувшие поставки продовольствия в страну.

Арабские страны обвинили Доху в поддержке Ирана и палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ), а также «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Позже Катар действительно подтвердил связи с «Братьями-мусульманами», но отверг контакты с остальными группировками.

Блокада и санкции были сняты с Катара 4 января по итогам саммита государств Персидского залива. Однако причины конфликта не были окончательно исчерпаны, и руководитель МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд отметил, что в ближайшем будущем арабским странам следует рассмотреть «ряд важных вопросов», в том числе — проблему терроризма в регионе.

Почему Йемен разделен?

На встрече в Дохе присутствовал представитель Мансура Хади, который является официальным государственным лидером Йемена, но не фактическим. Дело в том, что на территории этой страны с 2014 года продолжается гражданская война. Она началась с анти-суннитского восстания хуситов, вызванного религиозными притеснениями.

После перехода почти всего Северного Йемена под контроль движения «Ансар Аллах» в 2015 году на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Эти государства воспользовались приглашением официального правительства, которое эвакуировалось из столицы Саны в прибрежный город Аден.

Главной целью военного союза суннитских стран являлось недопущение распространения иранского влияния в регионе, так как «Ансар Аллах» заручился поддержкой Тегерана.

По итогам операции «Решающий шторм» коалицию обвинили в ряде военных преступлений. По данным ООН, авиация наносила удары по лагерям беженцев, жилым районам, мечетям, школам, рынкам, больницам и другим местам скопления гражданского населения. При этом активно применялись запрещенные кассетные боеприпасы. Также в ходе неизбирательных бомбардировок были убиты и ранены тысячи мирных жителей.

Еще одним преступлением, подпадающим под пункт о жестоком обращении с гражданским населением, является воздушная, сухопутная и морская блокада Йемена. Результатом этих мероприятий стало распространение эпидемий и развитие гуманитарной катастрофы.

Примечательно, что Доха принимала в этом активное участие до наступления Катарского кризиса, и благодарность Хади за «гуманитарную поддержку» выглядит как минимум странно. Впрочем, эти преступления коснулись в первую очередь хуситов. По всей видимости, сторонники официального президента не расценивают их как сограждан, что вызывает вопрос о самой возможности политического решения конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.