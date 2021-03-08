Эвелина Бледанс стыдится покупки квартиры за 17 млн рублей в ипотеку

Москва, 8 марта. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о долгожданной покупке квартиры в Москве и раскрыла стоимость элитной жилплощади.

К своему 51 году артистка только сейчас решилась на покупку жилья. Прежде Бледанс снимала квартиры с бывшим мужем. Он не хотел жить в России, поэтому паре приходилось постоянно арендовать жилплощадь.

Теперь телеведущая оформила ипотеку, купив небольшую квартиру в центре города. Стоимость жилья оценивается в 17 миллионов рублей. Актриса в будущем планирует переписать апартаменты на младшего сына Семена. Старший сын Николай живет в Израиле, молодому человеку уже достался пентхаус.

Бледанс призналась, что ей на самом деле стыдно быть должной перед банком. Знаменитости придется ежемесячно выплачивать по 63 тысячи рублей. Но актриса утешает себя мыслью, что в жизни нужно попробовать все, даже оформить ипотеку, передает «Вечерняя Москва».

«Мне на самом деле очень стыдно, что я взяла ипотеку. Я такой человек, что не могу быть должна кому-то. А когда ты должна большую сумму, и это несет еще проблемы, если ты не заплатишь вовремя, это еще сложнее», — поделилась Бледанс переживаниями.

Тем не менее артистка может не волноваться за большой ежемесячный взнос, ведь Бледанс — частая гостья различных ток-шоу, за участие в которых она получает от 20 до 50 тысяч рублей, выяснили журналисты.