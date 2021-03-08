Володин анонсировал обсуждение поведения IT-компаний на международных встречах

Москва, 8 марта. Тема поведения глобальных IT-компаний станет основной в повестке ближайших международных встреч, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, это необходимо для обмена предложениями по решению проблемы с коллегами из других стран. Как отметил Володин, проблема созрела для того, чтобы обсуждать ее в международном формате. Речь пойдет о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета, указал председатель Госдумы РФ.

Накануне соцсеть Facebook заблокировала статьи ТАСС и РБК по поводу задержания в Воронеже возможных сторонников радикальной молодежной группы МКУ Украины. Сервис расценил публикации, выпущенные на основе пресс-релиза ФСБ РФ, как фейки, пишет НСН.

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, назвав действия администрации соцсети самым настоящим актом цензуры.