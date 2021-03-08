Вашингтон, 8 марта. Южная Корея и США начали 8 марта совместные военные учения в сокращенном виде из-за угрозы распространения пандемии COVID-19.

Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов корейских вооруженных сил, маневры продлятся до 18 марта в формате компьютерного моделирования. В тренировке задействовано минимальное количество военнослужащих с обеих сторон. Главной целью военных учений представитель штаба назвал демонстрацию готовности государств к поддержке дипусилий по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент США Джо Байден и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о сотрудничестве. Вместе с этим, по информации Infox, США проводят эксперименты над украинскими солдатами для создания этнического биооружия — эту информацию подтвердил экс-сотрудник СБУ, опубликовавший соответствующие документы.

Напомним, в рейтинге агентства Global Firepower стран-лидеров в военной сфере на первом месте находятся США, на второй позиции — Россия, и завершает тройку лидеров КНР, пишет Утро.ру.