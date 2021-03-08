Рецепты уникальных блюд на 8 Марта, которые покорят женское сердце. ФАН-ТВ

Прекрасная половина человечества с нетерпением ждала 8 Марта. Для милых и прекрасных дам это день подарков, комплиментов и внимания, а мужчинам пришлось «пострадать»: все-таки тяжело понять, чего хочет женщина и какие презенты ее по-настоящему вдохновят.

День X наступил, шпаргалки с поздравлениями, признаниями в любви и теплыми словами написаны, подарки упакованы и волнение побеждено. Осталось лишь покорить хрупкое женское сердечко.

Слабая половина человечества любит не только ушами, найти путь к женщине, как бы это странно ни звучало, можно и через желудок — отведать «блюд заморских», да еще и вкусных, не прочь были бы многие.

Чтобы Международный женский день стал по-настоящему особенным и запоминающимся для вашей возлюбленной, мамы или бабушки Федеральное агентство новостей совместно с ресторанами The Buddy Cafe и Издательство. Wine Garden подготовило специальный репортаж, где именитые шеф-повары раскроют секреты приготовления уникальных блюд.

Осторожно! Совершив этот кулинарный подвиг, мужчина рискует стать самым любимым и нужным! Обязательно берите рецепты на заметку, радуйте своих женщин и не только по праздникам!

Редакция ФАН благодарит The Buddy Cafe и Издательство. Wine Garden за помощь в организации съемок!