В России за сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса

Москва, 8 марта. Российские медики за прошедшие сутки зафиксировали 10 253 новых случая коронавируса в стране. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заболевших выявили в 83 российских регионах. При этом у 12,4% из них не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 379 пациентов. Полностью вылечиться от инфекции смогли еще 10 322 россиянина.

В Петербурге тем временем наблюдается снижение заболеваемостью коронавирусом. Накануне в городе зарегистрировали 357 заболевших. Актуальные и подробные сведения об эпидемиологической ситуации в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.