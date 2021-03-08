Украинские СМИ возмутились закупкой ВСУ польских бронемашин вместо «Дозоров-Б»

Киев, 8 марта. Польская боевая бронемашина Oncilla является по сути аналогом украинского «Дозора-Б», а потому в украинских СМИ возмутились покупкой для ВСУ польских машин.

Реализация государственного оборонного заказа на Украине вызывается недоумение у местных журналистов. Проблемы, например, возникли с массовой закупкой боевых бронемашин «Дозор-Б» украинского производства. Хотя такие планы есть, для ВСУ до сих пор закупаются польские ББМ Oncilla.

В украинской прессе отмечают, что польские машины ничем не отличаются от «Дозоров-Б», кроме места производства. Из возмущает, что вместо того, чтобы поддержать собственного производителя, правительство отдает деньги полякам. Раньше это было можно оправдать тем, что для производства украинских броневиков поставлялась некачественная сталь, что стало причиной серии скандалов, но сейчас проблема решена.

Продолжая покупать польские бронемашины, командование ВСУ сообщает об очередной модернизации «Дозоров-Б». Федеральное агентство новостей чуть более месяца назад сообщило, что Харьковское конструкторское бюро машиностроения делает эти броневики плавающими.