Французская полиция нашла украденные из Лувра 40 лет назад доспехи

Париж, 8 марта. Уникальные доспехи XVI века, украденные из Лувра, удалось найти почти 40 лет спустя. Подлинность снаряжения смог подтвердить военный эксперт.

В настоящий момент полицейские устанавливают, каким образом члены семьи из Бордо, у которых обнаружили доспехи, смогли унаследовать драгоценность. Речь идет о богато украшенном шлеме и нагруднике.

«Это исключительные произведения искусства, которые принадлежали баронессе Ротшильд и были подарены Лувру в 1922 году», — заявил в беседе с журналистами координатор Лувра по вопросам древнего наследия Филипп Мальгуарес.

В подмосковной усадьбе Гребнево готовятся открыть самый крупный в России музей рыцарских доспехов, сообщал телеканал «360». Реконструировать здание смогут к 2025 году.