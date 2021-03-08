Один человек скончался при пожаре в Колышлейском районе

Пенза, 8 марта. Мужчина погиб при пожаре частного дома в Колышлейском районе, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По прибытии отряда пожарные установили, что в селе Красная Горка горит срубовый дом, крытый железом. Возгорание было по всей площади постройки. На ликвидацию пожара были направлены 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

«Выгорело внутри по всей площади дома размером 12 на 10 метров. В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения», — сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Следствие проводит проверку.

Еще один пожар произошел в Пензенской области, сообщал телеканал «360». При эвакуации из дома ребенок испугался и остался внутри горящего здания, его не удалось спасти.