Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, повредив несколько жилых домов

Донецк, 8 марта. ВСУ повредили шесть жилых домов, сообщил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Утром 8 марта вооруженные формирования Украины повредили жилые дома и линии электропередачи. Действия происходили в населенном пункте Старомихайловка, который находится под Донецком.

Сообщается, что жертв нет, а энергоснабжение уже осуществляется в полном объеме. С какой целью украинские силовики совершили обстрел, пока не установлено.

Ранее ФАН передавал, что бойцы ВСУ разместили бронетехнику в жилом районе Донбасса.