«Сотрудник банка» заставил жительницу Удмуртии взять многомиллионный кредит

Ижевск, 8 марта. Телефонные мошенники убедили 41-летнюю женщину взять кредит на сумму более 4 млн рублей и перевести все деньги на их счет, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что с неизвестного номера ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то попытался оформить на нее кредит в 1 млн рублей, и чтобы не допустить незаконного списания средств ей якобы нужно снять наличные и перевести их на некие «безопасные счета».

Спустя некоторое время аферист вновь позвонил встревоженной женщине и сообщил, что попытки оформить кредиты на ее имя не прекращаются. Чтобы решить проблему, ей якобы нужно самой зарегистрировать на себя максимально допустимое количество кредитов в банках, а затем перевести средства по указанным номерам телефонов. По данному факту проводится проверка.

Похожий случай произошел в Новокузнецке. Пожилой женщине позвонила мошенница, прикинувшаяся ее дочерью. Она заявила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. Пенсионерка передала аферистам более 1 млн рублей, сообщала газета A42.RU.