ФАН разобрался, какие цветы выбирать 8 марта и что дарят дагестанцы своим женщинам

Махачкала, 8 марта. Ювелирные украшения и аксессуары для смартфонов остаются самыми популярными подарками в Международный женский день в Дагестане. В этом, а также в том, какие цветы дарить женщинам разбирался ФАН.

Семеро из 12 мужчин, опрошенных агентством на улицах Махачкалы и Каспийска, ответили, что 8 марта будут дарить своим любимым женщинам украшения из золота. Свой выбор они объяснили тем, что такой презент не имеет срока годности и будет радовать их избранниц в течение долгого времени.

«Стараюсь всегда дарить ювелирные изделия. Драгоценности — вечны, со временем они не теряют актуальности», — сказал житель дагестанской столицы Халид Магомаев.

«Я люблю дарить именно золото. Испокон веков наши предки дарили украшения, для меня такой подарок стоит на первом месте», — отметил каспийчанин Руслан Абдуллаев.

По словам предпринимателей, занятых в ювелирном бизнесе, в обычное время самым популярным подарком этой категории являются кольца. Однако в Международный женский день на первый план выходят другие украшения.

«Обычно у нас покупают кольца и какие-нибудь комплекты, чаще всего на свадьбу или сватовство. На 8 марта уже берут браслеты и кулоны. Если подарок с драгоценными камнями, то обычно выбирают бриллианты», — рассказала работник одного из ювелирных магазинов в Махачкале Фатима Кильдеева.

При этом жители Дагестана не отрицают, что цветы остаются неотъемлемым атрибутом 8 марта. Почти все опрошенные ФАН мужчины заявили, что купят их как дополнение к основному подарку.

Продавцы цветов отмечают, что в этот день мужчины покупают, как правило, тюльпаны. Также популярны лилии и розы.

«Мимозы тоже активно покупают. В основном, конечно, берут тюльпаны — весенние цветы, символ 8 марта», — заметила флорист Изабелла Темирханова.

Однако не любой цветок может подойти той или иной женщине, считает психолог Джамиля Ахмедова. Важно также, чтобы мужчина проявил участие на стадии составления цветочной композиции.

«Если женщина молодая, нежная, хрупкая, то ей подойдет букет тюльпанов бледно-розового цвета. Если женщина, скажем так, роковая, то лучше остановить выбор на алых розах. К тому же, всегда хочется, чтобы присутствовал дизайнерский взгляд дарителя — пусть сам, например, соберет букет», — сказала она.

Из 12 опрошенных ФАН мужчин трое отметили, что подарят любимым женщинам какой-нибудь аксессуар к мобильному телефону. Еще двое заверили, что обрадует близких новыми смартфонами и смарт-часами.

По словам владельца одного из салонов сотовой связи в Каспийске Юсупа Магомедова, ходовым товаром в Международный женский день остаются аксессуары. Причем не только для смартфонов, но и для других девайсов.

«Покупают наушники, чехлы — самые разные аксессуары, их сейчас очень много. Сами телефоны тоже берут, конечно, но в меньших объемах», — рассказал он.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Махачкалы, чтобы добиться внимания мужа, инсценировала ограбление. Однако обман вскрылся, когда мужчина вызвал полицию. В этой связи в региональном МВД призвали мужей уделять больше внимания своим женам.