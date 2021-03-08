«Женщины делают мир добрее и лучше»: Володин поздравил россиянок с 8 Марта

Москва, 8 марта. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил россиянок с 8 Марта.

В своем поздравлении спикер Госдумы назвал Международный женский день замечательным весенним праздником.

«Любовь и забота женщины делают мир добрее и лучше. Вдохновляют на подвиги и открытия», — указывается в поздравлении Володина.

Также председатель Госдумы пожелал россиянкам здоровья, счастья и благополучия.

Ранее россиянок с праздником поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня в каждом доме и каждой семье звучат искренние пожелания.

В Москве Останкинская телебашня перед 8 Марта приобрела розовый цвет. В честь праздника на медиафасаде телебашни будут сменять друг друга поздравления к Международному женскому дню с изображениями цветов и праздничными надписями, пишет НСН.