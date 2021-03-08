Мясников назвал главные продукты для улучшения женского здоровья

Москва, 8 марта. Продукты, которые являются необходимыми в рационе женщины для поддержания здоровья, перечислил врач и телеведущий Александр Мясников.

Прежде всего нужно уделить внимание употреблению кальция в сочетании с витамином D. Восполнить суточную норму вещества можно с помощью печени трески. Кальций содержится в сырах, йогуртах, молоке, твороге и апельсиновом соке. Также для женского здоровье нужна выработка эстрогенов. Этому способствует включение в рацион соевых бобов, тофу, красного винограда, чеснока, персиков, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Еще одним важным продуктом в питании женщины является брокколи. Она предотвращает развитие онкологических заболеваний и содержит необходимые фолиаты. Особенно вещества полезны в период беременности.

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