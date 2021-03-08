Военные саперы ВС России необычно поздравили женщин с 8 Марта в Уссурийске

Уссурийск, 8 марта. Военнослужащие России необычно поздравляли жительниц Уссурийска с Международным женским днем, останавливая их на улице для проверки.
На центральной площади Уссурийска прошла необычная акция. Саперы имитировали поиск взрывоопасных веществ и об этом докладывали командиру группы по рации. Военнослужащие с собаками и в боевой экипировке останавливали проходящих женщин под предлогом досмотра, а затем доставали цветы и поздравляли их с Международным женским днём.
Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены необычным поздравлениям.
Ранее ФАН писал, что военные связисты ЦВО поздравили ветеранов труда с 8 Марта в Новосибирске. Они получили сладкие подарки, красивые букеты цветов и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, успехов и удачи. В ответ на поздравления женщины рассказали военнослужащим наиболее запомнившиеся эпизоды своей жизни и трудовой деятельности.