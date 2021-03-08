Военные саперы ВС России необычно поздравили женщин с 8 Марта в Уссурийске

Уссурийск, 8 марта. Военнослужащие России необычно поздравляли жительниц Уссурийска с Международным женским днем, останавливая их на улице для проверки.

На центральной площади Уссурийска прошла необычная акция. Саперы имитировали поиск взрывоопасных веществ и об этом докладывали командиру группы по рации. Военнослужащие с собаками и в боевой экипировке останавливали проходящих женщин под предлогом досмотра, а затем доставали цветы и поздравляли их с Международным женским днём.