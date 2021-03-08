Подруга покойной Жанны Фриске призвала Шепелева «зарыть топор войны»

Москва, 8 марта. Дружившая с солисткой группы «Блестящие» Жанной Фриске певица Наталья Власова призвала телеведущего Дмитрия Шепелева помириться с родными покойной звезды.

Наталья Власова, известная хитом «Я у твоих ног», познакомилась с Фриске в начале 2000-х годов на общем концерте. Солистка «Блестящих» успокоила певицу после неудачного выступления.

Теперь у Власовой, по ее словам, каждый раз «кричит душа», когда она слышит, что родители покойной знаменитости не могут общаться с внуком Платоном. Встречам сына Жанны Фриске с членами семьи препятствует его отец Дмитрий Шепелев. Однако Власова убеждена, что у ребенка должны быть и отец, и бабушка, и дедушка.

«Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы, и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно», — заявила певица в беседе с KP.RU.

Конфликт между Шепелевым и родителями Жанны Фриске с годами не утихает. Недавно отец и мать покойной певицы решили продать свою долю в ее квартире. Телеведущий же пока занят другими заботами — его возлюбленная Екатерина Тулупова, с которой они и растят Платона, ждет ребенка от Шепелева, передает телеканал «360».