Мать пятилетнего мальчика погибла в ДТП на трассе в Башкирии

Уфа, 8 марта. Смертельное ДТП произошло в Шаранском районе Башкирии. На автодороге Шаран — Новобалтачево — Андреевка погибла 46-летняя женщина.

Две легковушки KIA Cerato и KIA Sportage столкнулись лоб в лоб. За рулем Cerato находился 42-летний мужчина, а в салоне — 46 летняя супруга и пятилетний мальчик, передает пресс-служба ГИБДД по республике. Женщина скончалась на месте, за жизнь пятилетнего мальчика борются врачи.

Дорога находилась в ненадлежащем состоянии. Госавтоинспекторы уже составили протокол в отношении ответственных лиц. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.