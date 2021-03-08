Бандеру в очередной раз побеспокоили в его могиле. Колонка Владимира Тулина

В столице немецкой федеральной земли Бавария Мюнхене могилу вождя украинских националистов и одновременно активного пособника нацистов Степана Бандеры облили неизвестной жидкостью и сложили возле нее десяток пластиковых канистр красного цвета. Так как следы поливания жидкостью, судя по фото, абсолютно незаметны, то можно считать, что никакого ущерба могиле не нанесено. Раньше на ней и каменный крест опрокидывали, и слово «подонок» на английском языке писали. Тем не менее известное либеральное СМИ Deutsche Welle («Немецкая волна») сразу же сообщило об этом на первой странице своего сайта.

Оно же приводит ссылку на сообщение в Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ????



Огидні покидьки облили її невідомою речовиною



Закликаєм ????????поліцію знайти і покарати винних ‼️



Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Он не смог промолчать в ответ на очередное выражение негативного отношения к главному национальному герою его страны. Мельник призвал полицию найти и наказать виновных. Правда, она это делала неоднократно, и благодаря ее действиям мы знаем, что на могиле Бандеры уже совершали враждебные к его памяти поступки граждане Германии, Польши и даже Украины. Как говорил наш великий поэт Александр Пушкин, «сюда не зарастет народная тропа», и можно не сомневаться, что эта акция не последняя.

Кроме того, украинский дипломат пишет: «Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», но фамилии этих историков не сообщает. Очевидно, кто-то написал правду о тысячах убитых по приказу Бандеры украинцев, поляков и евреев.

Интересно почитать комментарии под этим твитом. Несмотря на то, что среди задержанных полицией граждан России до сих пор не было, практически во всех комментариях, написанных на украинском языке, указано, что это дело рук российских спецслужб. Свидомые патриоты считают, что у наших разведчиков важней работы нет. Один из них под ником Бобрикофф даже сообщает, что Австрия заполнена представителями русских спецслужб. Он явно не знает, в какой стране находится Мюнхен. Другая «мысль», которую излагают почти все комментаторы из Незалежной и заробитчане оттуда, состоит в том, что необходимо добиваться перезахоронения Бандеры на Украине. Не могу понять, в чем тут проблема. То ли славящиеся своей приверженностью демократии власти Германии не хотят расставаться с тленными останками палача и верного слуги Гитлера, то ли украинские власти, предчувствуя, что им осталось недолго, хотят оставить захоронение близкого их сердцу политика в Германии и не потерять его вместе с властью, когда придется в результате народного гнева бежать с Украины.