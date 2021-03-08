NI: Россия предельно жестко ответит на любую баллистическую атаку со стороны США

Вашингтон, 8 марта. Россия ответит ядерным ударом на любую баллистическую атаку своих территорий со стороны США и их союзников.

Журналисты американского издания The National Interest обратили внимание на заявление России, согласно которому любая запущенная по российской территории ракета будет воспринята как ядерная атака и повлечет за собой незамедлительный ответ. Дело в том, что у Минобороны РФ в случае атаки не будет возможности за такой короткий срок определить тип боеголовки, передает «ПолитРоссия».

«Таким образом Россия ответит на любое нападение, которое угрожает существованию государства», — говорит эксперты из США.

В статье также говорится, что США разработали новые баллистические ракеты средней дальности. Применение подобного типа вооружения оставляет крайне мало времени на реагирование, поэтому их использование против России может обернуться самыми драматичными последствиями. Ответ России будет предельно жестким.

Эксперты NI напомнили, что в январе 1995 года рядом с побережьем Норвегии была выпущена ракета и Москва в течение нескольких напряженных минут обсуждала возможность ответного удара.

Ранее в России назвали провальным новый контракт Пентагона по закупке 400 крылатых стелс-ракет для бомбардировщиков В-52. При этом в Минобороны РФ заявили, что у ВС в скором времени появятся новые системы РЭБ для борьбы с любым западным вооружением, передает «Утро.ру».