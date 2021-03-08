Житель Ленобласти попал в больницу после пожара в жилом доме

Санкт-Петербург, 8 марта. Один человек пострадал в результате возгорания в многоквартирном жилом доме. Инцидент произошел во Всеволожском районе.

Ночью на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в поселке имени Свердлова горит жилой дом. Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь охватил площадь в пять квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось спустя час, в тушении были задействованы 12 человек и три машины спецтехники, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате ЧП пострадал 50-летний мужчина. Его увезли в больницу с отравлением угарным газом и ожогом конечностей. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

В Кемеровской области пожарные спасли трех человек из горящего дома. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже, никто из жильцов не пострадал, сообщало A42.RU.