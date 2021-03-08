Российский диетолог назвала главные продукты для улучшения здоровья женщин

Москва, 8 марта. Продукты, которые помогут женщине сохранить и улучшить здоровье, назвала врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Организм женщины нуждается в определенном наборе витаминов и минералов, которые можно получить из пищи. Для этого нужно включать в рацион продукты с высоким содержанием железа. Они являются профилактикой развития анемии и проблем с сердечно-сосудистой системой, рассказала РИА Новости Макуха. Этим элементом богаты нежирная говядина, печень, моллюски, морская капуста, чечевица, какао.

Также женщинам необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в жирной морской рыбе. Они нужны для синтеза гормонов и улучшения кожи и волос. Профилактикой онкологических заболеваний являются продукты с йодом, такие, как фейхоа, кальмары, креветки.

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