Японского чиновника отстранили от работы за нарушение кодекса поведения

Токио, 8 марта. Вице-министра Японии по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки отстранили от работы из-за нарушения кодекса поведения государственных служащих.

Как сообщает агентство Kyodo, Таниваки в течение нескольких лет трижды встречался за ужином с представителями японской телекомпании NTT. За блюда на столе каждый раз платили сами представители компании. Общая сумма чеков составила 987 долларов.

По законам Японии чиновникам запрещено получать подарки от представителей компаний из секторов, регулированием которых они занимаются. Именно поэтому представителя кабмина отстранили от работы.

«Ситуация заслуживает крайнего сожаления», — отметили в ведомстве, где работает Таниваки.

Ранее НСН сообщило, что в Японии началась подготовка к проведению Олимпиады без иностранных зрителей.

Накануне Минздрав Японии отметил, что в стране произошел уже второй случай анафилаксии после прививки препаратом американской вакциной Pfizer.