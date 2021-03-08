В Госдуме разработают решения против блокировки российских СМИ в соцсетях

Москва, 8 марта. Решения, направленные на пресечение случаев блокировки российских СМИ в западных соцсетях, предложат в Государственной думе. Об этом сообщил депутат Вячеслав Володин.

Депутаты предложат решения, чтобы в дальнейшем пресечь блокировку российских материалов. Слова спикера нижней палаты Госдумы приводятся на официальном думском сайте.

«Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — отметил Володин.

Ранее в американской социальной сети Facebook закрыли доступ к публикациям некоторых российских СМИ, в том числе агентства ТАСС. Володин подчеркнул, что такое происходит не впервые, раньше так уже делали Twitter и Instagram.

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин назвал блокировку публикации ТАСС на Facebook актом политической цензуры.