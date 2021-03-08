Минобороны РФ объявило о Всероссийском конкурсе фотографии «Маяки России»

Москва, 8 марта. Военнослужащие Тихоокеанского флота совместно с гражданскими коллегами приняли участие в открытом всероссийском конкурсе фотографии «Маяки России».

Организацию конкурса, который стартовал в 2020 году, взяло на себя Минобороны РФ совместно с Русским географическим обществом. Согласно задумке организаторов, фото-конкурс должен обратить внимание общественности на историю развития маячного дела в России.

Моряки из Приморского края и Камчатки уже отправили более 20 фотографий, на которых запечатлены объекты Гидрографической службы ТОФ во время шторма и при штиле и солнечной погоде. В сообщении российского военного ведомства отмечается, что каждый из маяков в РФ уникален в своей многолетней и даже многовековой истории.

Фото-конкурс пройдет в три этапа — победитель будет определен осенью в 2021 году.

Ранее Минобороны России запустило на своем сайте раздел «Героини Великой Победы», сообщает Федеральное агентство новостей.