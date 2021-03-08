Лишившийся рук и ног военный готовится установить мировой рекорд. ФАН-ТВ

Офицер Вооруженных сил Армении лишился ног и руки, когда спасал сослуживца на минном поле. Но на этом его военная карьера не закончилась, он продолжает служить в армии и заниматься армрестлингом.

Несмотря на инвалидность Саркис Степанян не опускает голову: активно участвует в соревнованиях и готовится установить мировой рекорд.

«Когда в 2014 году во время выполнения боевой задачи я был ранен и получил инвалидность, были ампутированы мои ноги и рука. Я решил вновь начать активные занятия спортом. И с февраля 2015 года я стал заниматься профессионально армрестлингом», — рассказал Степанян.

Спортсмен тренируется три раза в неделю по три часа, тренировки обычно силовые.

«Мы поднимаем достаточно большой тоннаж. Правда, у меня одна кисть, но провожу достаточно серьезные тренировки», — поделился мужчина.

До войны Степанян занимался тяжелой атлетикой, тогда он поднимал 32-килограммовую гирю 16-17 раз. Эти показатели мужчина решил повторить и обратился в Книгу рекордов Гиннеса.

«Они сказали, что это исключение и рекорд, представьте, мол, официально», — рассказывает спортсмен.

В прошлом году установить рекорд не удалось из-за начавшихся военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, но спортсмен все же готовится установить его в ближайшем будущем. Степанян также хочет выступить на соревнованиях по метанию ядра в 2022 году и уже делает первые шаги в этом направлении.