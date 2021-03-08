Вячеслав Володин рассказал о необходимости защиты цифрового суверенитета России

Москва, 8 марта. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о необходимости защиты цифрового суверенитета. Также он отметил и важность выработки модельных законов в связи с решением компании Facebook заблокировать публикации российских СМИ.

«Решение компании нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации», — сказал Вячеслав Володин.

Он также добавил, что со стороны Facebook подобное происходит не впервые, а ранее также поступали Instagram и Twitter. Володин считает, что такое неприемлемо, так как нарушает российское законодательство.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ. Сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии, других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — отметил Вячеслав Володин.

В Госдуме уверены, что эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых стороны обменяются предложениями по решению данной проблемы.