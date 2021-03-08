Основатель Frendex предрек скорое укрепление рубля

Москва, 8 марта. Рубль с начала недели начнет отыгрывать рост котировок нефти, и к 19 марта, когда состоится заседание ЦБ РФ, заметно укрепится, спрогнозировал основатель Frendex Руслан Пичугин.

Несмотря на рост цен на нефть, рубль на прошлой неделе снизился к доллару на 0,2%. Такая траектория стала неожиданностью для части трейдеров. По мнению аналитика, причиной такого отставания рубля от нефтяных котировок стал риск санкций со стороны ЕС, Великобритании и США. Однако, как отметил Пичугин, в введение максимально жестких санкций для России верится с трудом.

Поэтому с начала недели российская валюта начнет отыгрывать повышение сырьевых котировок, которым не смогла воспользоваться на прошлой неделе. Руслан Пичугин прогнозирует, что при сохранении текущей стоимости нефти рубль может начать торги у отметки 73,37 единицы к доллару и продолжить укрепление до 72,72 единицы, передает «Российская газета».

Аналитик напомнил, что по данным Росстата, инфляция в РФ достигла 5,8% в годовом выражении. Эти цифры говорят о возможности скорого повышения ключевой ставки Центробанком, заседание которого намечено на 19 марта. Увеличение этого значения должно поддержать стоимость рубля, считает Пичугин.

Стоимость нефти марки Brent ранее превысила 70 долларов за баррель. Суточный рост котировок составил 1,78%. Дорожает и сырье сорта WTI. Котировки американской нефти достигли отметки в 67,41 доллара за бочку.