В Финляндии начал действовать жесткий трехнедельный карантин на фоне пандемии

Хельсинки, 8 марта. Правительство Финляндии в понедельник объявило о введении локдауна из-за ухудшения ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Жесткие карантинные меры будут действовать с 8 по 28 марта, сообщили местные власти. В связи с этим учащихся средних и старших школ переводят на дистанционное обучение. Досуговые занятия для детей старше 12 лет также отменяются.

Вдобавок к этому, в рамках локдауна власти намерены закрыть заведения общепита и ночные клубы. Несмотря на это, в некоторых регионах, где ситуация находится на базовом уровне, жесткие меры вводиться не будут.

Тем временем число областей Украины, объявленных властями красными зонами, увеличилось до четырех. Как сообщалось накануне, в список вошла Закарпатская область.