Киев, 8 марта. Видеозапись, как президент Украины Владимир Зеленский прививается индийской вакциной от коронавируса, может оказаться постановкой.

К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Как пишет экс-нардеп, на кадрах видно, что медсестра набирает вакцину в один шприц, а укол ставит другим.

«Аферист Зеленский в очередной раз обманул украинцев», — заметил Журавко.

По словам бывшего депутата, на индийскую вакцину очень много жалоб из разных регионов Украины, а последствия от прививки очень тяжелые.

Ранее депутат украинской Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предрек Зеленскому судьбу бывшего лидера Румынии Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году, пишет НСН.

Как считает глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров, катастрофическое падение рейтингов Зеленского вынуждает украинские власти делать громкие заявления.