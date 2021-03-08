Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

Тихорецк, 8 марта. Двое мужчин погибли в результате ДТП, произошедшего по вине пьяного 25-летнего полицейского, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, минувшим вечером сотрудник правоохранительных органов сел за руль своего Opel в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по Гражданской улице он превысил скоростной режим и вылетел на перекресток с улицей Гоголя, где столкнулся с легковым автомобилем марки Lada.

Смертельные травмы получили двое мужчин, еще одну женщину и маленького ребенка увезли в больницу. В отношении полицейского возбудили уголовное дело, его подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и травмирование женщины и ее малолетнего сына, передает телеканал «360».